Земельные участки без установленных границ будут ограничены в обороте с 2025 года

С 1 марта 2025 года вступят в силу новые требования, согласно которым земельные участки с неустановленными границами не смогут быть проданы, подарены или завещаны. Государственная регистрация прав на такие участки будет приостановлена. Это также касается объектов капитального строительства, которые невозможно поставить на государственный кадастровый учет и зарегистрировать права, если земельный участок под ними не имеет уточненных границ.

Чтобы установить границы земельного участка, необходимо обратиться в БТИ Московской области и заказать услугу по межеванию. После проведения точных геодезических измерений и подготовки межевого плана местоположение границ будет точно определено, а сведения внесены в ЕГРН.

Проверить, установлены ли границы вашего земельного участка, можно несколькими способами: * Найти участок по кадастровому номеру или адресу с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» на портале «Национальная система пространственных данных». * Запросить информацию через сайт Росреестра или портал Госуслуг. * Обратиться лично в МФЦ за выпиской из ЕГРН.

Для получения дополнительной информации о БТИ Московской области можно воспользоваться чат-ботом @MyBTIServices_bot.