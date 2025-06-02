Земельные инспекторы проверили свыше 60 тысяч участков в Подмосковье с января

С начала 2025 года муниципальные земельные инспекторы проверили свыше 60 тысяч земельных участков в Московской области, где могло быть нарушено законодательство. Под пристальным вниманием оказались территории в садовых товариществах, сельскохозяйственные угодья, а также самовольно занятые участки.

Наибольшую активность проявили инспекторы из Клина, где обследовали 7,8 тысячи участков, Солнечногорска (5,5 тысячи), Дмитровского округа (4,4 тысячи), Ступина (3,9 тысячи) и Домодедова (3,3 тысячи).

«Земельные инспекторы осмотрели более 60 тысяч земельных участков, на 20,9 тысячи из которых выявили признаки нарушений. Это выше 22 тысяч гектаров», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Нарушения уже исправили владельцы 6,9 тысячи участков.

Использование земли не по назначению может обернуться для собственника серьезными последствиями — от повышения налоговой ставки до пересмотра кадастровой стоимости в сторону увеличения.

Проверить землю на соответствие требованиям можно и самостоятельно — подать заявку через региональный портал госуслуг и получить ссылку для установки приложения «Проверки Подмосковья».

Если жители заметят нарушения на соседних территориях, они могут сообщить об этом через сервис «Народный инспектор».