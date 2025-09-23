Земельные инспекторы проверили свыше 100 тысяч участков в Подмосковье с января

В Подмосковье инспекторы регулярно проводят мероприятия в рамках муниципального земельного контроля. Их цель — предупреждать, выявлять и пресекать нарушения правил, установленных законодательством.

С начала года специалисты обследовали более 101 тысячи земельных участков.

По информации Министерства имущественных отношений Московской области, наиболее активно проверки проводили в Клину, Солнечногорске, Ступине, а также в Дмитровском и Можайском округах.

«Неиспользование земельных участков является достаточно распространенным нарушением земельного законодательства. На сегодняшний день выявлено 35 тысяч участков с таким нарушением, далее идет самовольное занятие территории — зафиксировано на 1,5 тысячи участках и завершает тройку нецелевое использование — такие нарушения обнаружены на тысяче участков», — пояснил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.

В общей сложности несоответствия законодательству выявили на территориях площадью 336 тысяч гектаров.

Собственникам, которые не используют землю по назначению или применяют ее нецелевым образом, грозит увеличение налоговой ставки, доначисление земельного налога, а также возможный рост кадастровой стоимости участка.