Земельные инспекторы Подмосковья проверили 231 тысячу участков с начала года

Земельные инспекторы Подмосковья проверили более 230 тысяч участков с начала года. Нарушения обнаружили на 153 тысячах.

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, лидерами среди округов, где осмотрели больше всего участков, стали Дмитровский, Раменский, Истра, Можайский и Клин.

Самые частые нарушения — нецелевое использование земельных участков, неиспользование земли и самовольно занятые территории.

Наилучшие показатели по устранению нарушений нецелевого использования продемонстрировали Балашиха, Чехов и Щелково.

Зафиксировать нарушения и сообщить о них можно с помощью сервиса «Народный инспектор». Например, если в частном доме работают гостиница или хостел, или, если заметили, что в частном секторе или на сельхозземлях работают заводы или другие нарушения.

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