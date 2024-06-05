Земельные инспекторы Подмосковья прошли курсы повышения квалификации

Обучение муниципальных земельных инспекторов Московской области по программе повышения квалификации завершилось в регионе. Курсы прошли на базе ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии».

Специалисты успешно завершили программу «Определение возраста и видового состава древесно-кустарниковой растительности с целью установления срока неиспользования земельных участков по целевому назначению». В обучении приняли участие 65 инспекторов, работающих в городских округах с землями сельхозназначения.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила ценность знаний, которые получили инспекторы от преподавателей с научными степенями по биологии и сельском хозяйстве. Они позволят делать точные выводы о неиспользовании сельхозназначенных участков на основании состояния участка и анализа его древесно-кустарниковой растительности в течение трех лет.

Сейчас муниципальные земельные инспекторы уже получают документы, подтверждающие успешное прохождение обучения.

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