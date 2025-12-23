Земельные инспекторы Подмосковья осмотрели 122 тысячи участков за год

С начала года земельные инспекторы Подмосковья осмотрели более 122 тысяч участков. Нарушения выявили на 46,6 тысячи из них.

По словам главы Минимущества Подмосковья Тихона Фирсова, в ходе проверок выявили 195 тысяч гектаров земли, которая использовалась вопреки требованиям земельного законодательства.

«Лидерство среди нарушений земельного законодательства держат неиспользование земель, самозахват и нецелевое использование участков. За год в результате проведенных осмотров подмосковные земельные инспекторы выявили 42,5 тысячи случаев неиспользования земельных участков, 1,8 тысячи инцидентов по самовольному захвату и 1,9 тысячи — нецелевого использования земель», — рассказал Тихон Фирсов.

Лидерами по количеству осмотренных участков оказались Клин, Можайск, Дмитров, Солнечногорск и Ступино.

Каждому нарушителю дали время на исправление. Им направили разъяснения и рекомендации.