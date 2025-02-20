Земельные инспекторы обследуют 280 тысяч участков в Подмосковье за год

В 2025 году в Подмосковье планируют проверить 280 тысяч земельных участков в рамках муниципального земельного контроля. В список вошли земли СНТ, ИЖС, сельхозназначения и самовольно занятые территории. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«В мобильные приложения уже загружена информация по 120,6 тысячи земельным участкам. Инспекторы приступили к работе. Цифровые технологии позволяют нам, как ведомству, курирующему эту работу, в режиме интерактивной карты видеть общую картину по городским и муниципальным округам, следить за динамикой обследования, выявлением нарушений», — отметил заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.

Одна из главных целей процедуры — профилактика. Инспекторы проводят разъяснительные визиты и выдают предостережения. Наибольшее число проверок запланировано в Клину, Истре и Солнечногорске. Напомним, проверить свой участок можно самостоятельно через портал госуслуг, установив приложение «Проверки Подмосковья».