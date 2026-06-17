Земельные инспекторы Московской области проверили более 27 тысяч участков

«Цель работы инспекторов проста — обеспечить целевое использование каждого клочка земли. Использование участка не по назначению влечет за собой серьезные экономические риски для владельца, вплоть до изъятия собственности», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

До конца года планируется проверить 102,2 тысячи объектов недвижимости. Особое внимание уделяется целевому использованию земли. Нарушение этого принципа может привести к пересмотру кадастровой стоимости и применению повышенной налоговой ставки. Если владелец игнорирует предписания и не использует участок сельхозназначения, законодательство предусматривает принудительное изъятие земли.

Лидерами по активности выездных обследований с начала года стали Волоколамский муниципальный округ, городской округ Щелково и Павлово-Посадский городской округ.

Министерство имущественных отношений применяет комплексный подход, сочетающий строгий контроль и профилактику нарушений. Для удобства жителей разработаны цифровые инструменты, позволяющие контролировать состояние территории через региональный портал госуслуг. О любых замеченных нарушениях можно сообщить через сервис «Народный инспектор».

Работа инспекторов направлена не только на выявление и наказание, но и на конструктивный диалог с владельцами. При обнаружении несоответствий собственникам направляются подробные разъяснения и рекомендации по устранению нарушений.