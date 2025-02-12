Земельные инспекторы ликвидировали незаконный бизнес на берегу пруда в Химках

Отдел муниципального земельного контроля городского округа Химки выявил незаконный бизнес на берегу пруда и ликвидировал его. Платную рыбалку и сдачу в аренду беседок организовали предприниматели в деревне Юрлово.

Бизнесмены использовали в собственных целях земли неразграниченной государственной собственности в сельском поселении Кутузовское.

Инспекторы осмотрели территории и направили собранные материалы на межведомственную комиссию. После этого берег пруда очистили от незаконно установленных беседок и ограждений. Теперь жители Химок могут отдыхать у воды бесплатно.

На базе портала «Добродел» работает мобильное приложение «Народный инспектор». С его помощью любой житель Подмосковья может сообщить о нарушениях использования земельных участков.