Земельно-имущественные торги в Подмосковье: выставлено еще 159 объектов

В период с 16 по 23 марта 2026 года Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 159 земельно-имущественных объектов. Наибольшее количество лотов представлено в городских округах Ступино, Рузский и Истра.

По данным Комитета, на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: * в городском округе Ступино — более 250 лотов; * в муниципальном округе Рузский — более 160 лотов; * в муниципальном округе Истра — более 100 лотов.

Например, в Рузском муниципальном округе можно арендовать земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью чуть больше 15 соток, расположенный в деревне Горки. Начальная цена на торгах годовой аренды составляет 197 447,09 рублей в год (подробнее — [здесь](https://easuz.mosreg.ru/torgi/land/46566000/56321/info)).

С начала 2026 года победителям аукционов уже переданы: * в городском округе Ступино — 34 земельных участка в аренду и 27 участков в собственность; * в муниципальном округе Рузский — 19 земельных участков в аренду и 20 участков в собственность; * в муниципальном округе Истра — 16 земельных участков в аренду и 18 участков в собственность.

