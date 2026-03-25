Земельно-имущественные торги в Подмосковье: минимальная конкуренция за участки

Комитет по конкурентной политике Московской области регулярно фиксирует случаи, когда начальная цена лота на торгах практически не повышается. Так, на прошлой неделе с 16 по 20 марта 2026 года в регионе провели 99 аукционов.

Чаще всего неизменными или чуть возросшими остаются цены на участки, которые находятся в отдалении от столицы минимум на 100 километров. Чтобы выиграть в аукционе, достаточно предложить наибольшую цену за участок среди участников.

Самым бюджетным на прошлой неделе стал участок в Волоколамском муниципальном округе. Его арендовали за 24 918,91 рубля в год. Это участок для индивидуального жилищного строительства площадью 8,2 сотки в деревне Муромцево. В аукционе участвовали всего два претендента.

Всего с начала 2026 года в Волоколамском округе победителям аукционов уже передано в аренду 22 земельных участка, а в собственность — 15 участков.

Информацию о доступных лотах в любом из округов Подмосковья, выставленных на торги, можно найти на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ ([easuz.mosreg.ru](https://easuz.mosreg.ru/torgi)).

