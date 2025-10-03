Зеленые насаждения привели в порядок в Истре

За неделю сотрудники отдела экологии администрации округа провели работу по обследованию состояния зеленых насаждений. Всего было организовано 17 выездов с целью оценки текущего состояния деревьев.

По итогам проверок выявили следующие категории деревьев: шесть были в аварийном состоянии, поэтому их решили вырубить, потому что они представляют потенциальную опасность для населения и имущества. Еще семь деревьев нуждались в санитарной обрезке сухих, поврежденных ветвей или формовочной обрезке кроны. Подобные меры позволяют сохранить жизнеспособность зеленых насаждений и снизить риски нанесения вреда окружающим объектам и людям.

Все материалы о проверке направлены в коммунальные службы для проведения соответствующих работ. Отдел экологии продолжит осуществлять мониторинг ситуации и регулярно информировать население о ходе выполнения запланированных мероприятий.