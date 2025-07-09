Здравпункт в деревне Дубки в Одинцове построят с применением трехмерной печати

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фельдшерский здравпункт в поселке Дубки возводят с применением трехмерной печати — поэтому объект в России уникальный. Сейчас активно выполняют кровельные и фасадные работы.

Готовность объекта составляет уже 40%, на площадке работают 30 человек: каменщики, кровельщики, специалисты по металлоконструкциям и гидроизоляции.

Подрядная организация смонтировала стальной каркас и утеплила здание. Сейчас выкладывают внутренние стены, также началась подготовка к отделке и строительству наружных инженерных сетей.

Современное учреждение площадью 100 квадратных метров обеспечит качественной медицинской помощью свыше тысячи пациентов из Дубков и соседних поселений. Здравпункт будет располагать помещениями для вакцинации, врачебными кабинетами и специальными палатами для кратковременного пребывания пациентов.

