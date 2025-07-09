Здравпункт в деревне Дубки в Одинцове построят с применением трехмерной печати
Готовность объекта составляет уже 40%, на площадке работают 30 человек: каменщики, кровельщики, специалисты по металлоконструкциям и гидроизоляции.
Подрядная организация смонтировала стальной каркас и утеплила здание. Сейчас выкладывают внутренние стены, также началась подготовка к отделке и строительству наружных инженерных сетей.
Современное учреждение площадью 100 квадратных метров обеспечит качественной медицинской помощью свыше тысячи пациентов из Дубков и соседних поселений. Здравпункт будет располагать помещениями для вакцинации, врачебными кабинетами и специальными палатами для кратковременного пребывания пациентов.