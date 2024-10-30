Здоровье деревьев проверили на 7,5 тысячи гектаров леса в Подмосковье

Специалисты обследовали свыше 7,5 тысячи гектаров лесов в Подмосковье с апреля. Они подготовили план для проведения оздоровительных мероприятий в следующем году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в этом году вегетационный период в лесах длился с 22 апреля по 30 октября. За это время лесопатологи обследовали территорию площадью более 7,5 тысячи гектаров.

Специалисты оценили состояние деревьев и подготовили акты для формирования плана оздоровительных мероприятий в 2025 году. В них войдет уборка сухостоев и больных растений.

Глава комитета Евгений Агулов добавил, что в регионе также продолжаются обследования хвойных, которые ведут круглогодично.