Зданию театра в Чехове присвоили статус объекта культурного наследия

Главное управление культурного наследия Московской области взяло под охрану здание, где в ХХ веке проходили митинги рабочих Лопасни. Оно расположено на пересечении улиц Московской и Колхозной в Чехове.
Управление будет контролировать сохранение, содержание и использование исторического объекта, а также определение сроков и состава необходимых реставрационных работ.
В конце ХIX века вместо деревянных построек появились два каменных дома, позднее их соединили секцией. Во время Первой русской революции 1905–1907 годов здесь проходили собрания и митинги рабочих Лопасни. После 1917 года в здании организовали народный театр, руководителем которого был Иван Пельтцер — отец знаменитой актрисы Татьяны Пельтцер. В 1936 году строение преобразовали в районный Дом культуры, а в начале 2000х — в Чеховский городской театр.
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