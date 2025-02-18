Здания фабрики Ягужинского отреставрируют в Истре по зарубежной технологии

В 1730 году в Павловской Слободе граф Павел Ягужинский основал суконную фабрику, затем предприятие расширил его сын. В начале XIX века имение перешло в государственное владение. После 1861 года фабрику переделали в казармы. Спустя шестьдесят лет в это здание перевели Московский артиллерийский склад, который в дальнейшем стал засекреченным объектом. Сейчас здания бывшей фабрики планируют укрепить, что предотвратить их разрушение. Это конюшня, литейный корпус, ткацкий корпус и другие.

Архитекторы в Нью-Йорке восстановили три оригинальных здания бывшего сахарорафинадного завода, выполненных из кирпича, а часть фасадов застеклили. Российские реставраторы планируют таким же способом подарить вторую жизнь фабрике Ягужинского в Истре, сохранив историческую часть локации и придав ей современный и обновленный вид.