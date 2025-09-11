Здание вокзала на станции Жилево отремонтировали в Ступине

На станции Жилево в Ступине отремонтировали здание вокзала, а также благоустроили прилегающую территорию в 900 квадратных метров. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

В помещениях выполнили косметический ремонт. Также прошло обновление кровли и фасада, установка новой входной группы, приспособленной для маломобильных граждан. Для спецтехники появился отдельный подъезд.

У вокзала обустроили пешеходные зоны. В центре территории появился сквер с цветочной клумбой и лавочками. К месту протянули вымощенную плиткой дорожку, а вдоль нее посадили туи.