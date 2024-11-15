Центр детского творчества в Коломне отремонтируют в 2025

Здание бывшего детского сада на улице Девичье Поле в Коломне станет современным образовательным центром. В 2025 году оно будет отремонтировано в рамках областной программы.

Центр детского творчества в Коломне, расположенный в здании, построенном в начале 1980-х годов, включен в программу капитального ремонта объектов образования Московской области. Сейчас идет подготовка конкурсных документов. Ремонт планируется завершить к началу следующего учебного года. Также предусмотрено обновление оборудования для занятий.

После завершения ремонта здание будет вмещать до 1700 учащихся, что значительно увеличит доступность образовательных программ. В настоящий момент в центре обучается около 300 детей. Кроме того, планируется улучшение прилегающих территорий с возможным добавлением спортивных площадок и беговых дорожек.

До завершения ремонтных работ все кружки и секции продолжат работать в обычном формате, но на новых площадках.

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