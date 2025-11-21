Здание терапевтического стационара в селе Турово передадут в собственность администрации Серпухова

В администрации Серпухова прошло внеочередное заседание Совета депутатов под председательством Михаила Шульги. В работе приняли участие глава округа Алексей Шимко и председатель Контрольно-счетной палаты Владимир Батуков. Они рассмотрели внесение изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества, в том числе о включении в этот перечень терапевтического стационара с земельным участком в селе Турово.

После ликвидации нежилое здание бывшего терапевтического стационара с земельным участком в селе Турово перешло в муниципальную собственность и подлежит реализации. Решение вступит в силу в установленном порядке. Муниципалитет приступит к подготовке документации для организации торгов.

«Принятые изменения позволят эффективно распорядиться неиспользуемым муниципальным активом, пополнить бюджет и создать условия для привлечения новых инвестиций в развитие округа», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.