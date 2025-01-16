Здание школы № 5 отремонтировали в Лобне

В Лобне после масштабного капитального ремонта вновь открылось здание школы № 5, которое теперь станет местом обучения для учеников лицея. Сегодня в обновленной школе прозвенел первый звонок, и ребята сели за парты, начав новый учебный год.
Глава города Анна Кротова отметила, что завершить работы стремились как можно быстрее, чтобы дети могли вернуться к занятиям. Она лично контролировала ход ремонта. Анна Владимировна поздравила преподавательский состав с открытием учебного заведения и пожелала школьникам успехов в обучении.
Напомним, капитальный ремонт здания школы № 5 стартовал в конце июня 2024 года. Построенное еще в 1960 году, здание площадью более 3,8 тысячи квадратных метра обновили в рамках федерального проекта по модернизации образовательных учреждений.
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