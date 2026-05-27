Здание рынка в поселке Любучаны восстановили после пожара

В поселке Любучаны завершили восстановление здания рынка, пострадавшего после крупного пожара. Торговый объект на Заводской улице вновь ввели в эксплуатацию.

Рынок расположен внутри жилого квартала на участке площадью около 655 квадратных метров. Комплекс включает несколько торговых павильонов.

В конце 2023 года на территории объекта произошло возгорание, из-за которого здание получило серьезные повреждения и оказалось в аварийном состоянии.

После пожара жители поселка неоднократно обращались через портал "Добродел" с просьбой восстановить рынок и привести в порядок прилегающую территорию. Однако ремонт пришлось отложить из-за судебного спора между собственником и арендатором. Владелец объекта требовал компенсацию ущерба, причиненного в результате инцидента.

После завершения судебного разбирательства и удовлетворения исковых требований собственник приступил к восстановительным работам. Позже все помещения отремонтировали, а теперь торговая площадка вновь открылась для посетителей.

