Здание пожарной части капитально отремонтируют в Егорьевске

Для пожарных это здание — не только место службы, но и второй дом, поэтому ремонт здесь делают основательно. Уже обновляют фасад, коммуникации и внутренние помещения. Старые ворота заменяют на современные с тепловыми завесами, вместо старого пола укладывают прочное полимерное покрытие. Также монтируют новую систему вентиляции и дымоудаления, устанавливают энергоэффективное освещение.

Ход ремонта внимательно контролируют эксперты, и работы идут быстрее, чем планировалось — уже выполнено больше 60%. После завершения часть оснастят новой мебелью и бытовой техникой.