Новая поликлиника в Лобне откроется в 2025 году

На ЗдравЧасе глава Лобни Анна Кротова обсудила с главврачом Лобненской больницы Викторией Тен дальнейшие шаги по введению новой поликлиники в эксплуатацию. Ожидается, что процесс будет проходить поэтапно.

Первым этапом станут пуско-наладочные работы, уже завершены установки отдельных трансформаторных станций, чтобы не нарушать электроснабжение в жилых районах рядом с поликлиникой. Следующий этап — экспертиза и лицензирование, в том числе для новых медицинских направлений, которые появятся в учреждении. Уже после этого откроются первые этажи. На первом этаже будут работать отделение неотложной помощи и травматология, а на третьем — врачи-терапевты.

Четвертый этап включает в себя подготовку помещений для профильных специалистов и поставку новейшего оборудования. Также планируется открытие дневного стационара, женской консультации и лаборатории. Полностью поликлиника заработает в марте 2025 года. Ожидается, что в смену она будет обслуживать до 600 посещений. В настоящее время в штате уже работает 142 врача и 120 медсестер, но по новому штатному расписанию предусмотрено 150 врачей и 130 медсестер.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».