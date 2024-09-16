Здание недостроенной АЗС снесли в Одинцове

Здание недостроенной автозаправочной станции снесли в районе деревни Крутицы в Одинцове. Объект долгое время не использовался и начал разрушаться.

Как рассказали в Мособлархитектуре, заправка находилась на 72-м километре трассы М-1 «Беларусь». Площадь здания составляла около 150 квадратных метров, однако его строительство так и не завершили. Со временем каркас объекта начал разрушаться.

«В результате, сооружение было внесено в перечень для ликвидации и затем снесено силами администрации Одинцовского городского округа в августе текущего года. На сегодняшний день работы полностью завершены, строительный мусор с территории вывезен и утилизирован», — рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

Всего в Одинцове выявили 956 недостроев, из них 789 уже снесли или привели в порядок.

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