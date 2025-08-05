Здание магазина достроили на Ромашковой улице в деревне Капустино

Здание магазина достроили в деревне Капустино Раменского округа. Объект долгое время портил облик территории, и после смены правообладателя работы на нем удалось завершить.

Недостроенное здание магазина выявили на Ромашковой улице в деревне Капустино. Его начали возводить в 2015 году, однако работы остановили на стадии обустройства фундамента. Несколько лет объект портил облик территории. В результате в 2023 году произошло смена правообладателя, после чего собственник принял решение о продолжении строительства, рассказали в Мособлархитектуре.

В прошлом месяце работы завершили, площадь объекта составила порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Сейчас постройку готовят к вводу в эксплуатацию, там откроют магазин с товарами повседневного спроса.

Всего в Раменском выявили 517 недостроев. Из них 357 уже привели в порядок или снесли.