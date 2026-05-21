Здание лицея в Бронницах реконструируют в этом году

В лицее в Бронницах после проведения реконструкции появятся дополнительные учебные аудитории, новый спортивный зал и актовый зал, рассчитанный на двести мест. На объекте продолжается возведение пристройки, предназначенной для 100 обучающихся.

Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, стоимость реализации проекта превышает 551 миллион рублей. Работы проводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы.

Новый корпус возводят как продолжение уже существующего здания лицея. Там разместят кабинеты физики, химии, информатики и иностранных языков, мастерская, помещения для работы психолога и логопеда, а также столовая с обеденным залом на 370 посадочных мест.

Отдельный блок займет спортивный зал площадью почти 560 квадратных метров, оснащенный раздевалками, душевыми и отдельным входом для посещения секций и дополнительных занятий во внеурочное время.

Внутри также организуют библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной и пространством для самостоятельных занятий. Актовый зал позволит проводить школьные мероприятия, выступления и общие собрания.

Пристройку спроектрировали с учетом доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья: в здании оборудуют лифт, специализированные санитарные комнаты, безбарьерные проходы и безопасные зоны на этажах.

Работы контролирует Главгосстройнадзор Московской области. По результатам проведенной инспекторами проверки установили, что готовность объекта достигла 65%.

Сейчас проходят внутренняя отделка, монтаж инженерных систем и благоустройство прилегающей территории. Срок завершения реконструкции наметили на третий квартал текущего года.