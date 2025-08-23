Здание корпуса школы № 9 в округе Чехов подготовили к новому учебному году

В начальной школе микрорайона Венюково летом выполнили работы в рамках текущего ремонта. Так, подрядная организация поменяла радиаторы, обновила некоторые помещения, благоустроила территорию вокруг здания.

В корпусе школы № 9 этим летом выполнен большой объем работ. Так, сделан косметический ремонт в спортзалах, коридорах, некоторых кабинетах. Помимо этого, рабочие модернизировали систему отопления: заменили 70 старых радиаторов на новые.

А чтобы детям комфортно было проводить время на территории школы, благоустроили и территорию. Например, покосили траву и убрали мусор.

Качество проделанной работы оценили сотрудники администрации муниципалитета и профильных ведомств. Они также проверили системы пожарной и охранной сигнализации, оборудование пищеблока, укомплектованность литературой и прочие важные показатели. Нареканий у комиссии нет. Теперь, по словам Дмитрия Лысова, директора школы № 9, учреждение образования готово к новому учебному году.

В этот корпус в сентябре пойдут учиться более 600 детей.