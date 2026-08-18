Здание Коломенского отделения Госбанка признали объектом культурного наследия

Трехэтажное кирпичное здание Коломенского отделения Госбанка в Коломне получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Для него утвердили границы территории, режим использования и определили предмет охраны.

Теперь любые работы по сохранению, выявлению и восстановлению здания можно проводить только по специально разработанным проектам. Их необходимо согласовывать с органом охраны объектов культурного наследия.

В предмет охраны вошли фасады, крыша, печные трубы, лестницы и другие элементы здания.

Здание Коломенского отделения Госбанка построено в стиле конструктивизма начала XX века и формирует застройку квартала в пределах площади Двух революций. Оно имеет асимметричную Г-образную форму плана со скругленным боковым ризалитом и примыкающим северным лестничным объемом.

Строительство велось в эпоху реформирования финансовой системы СССР и перехода к модели государственного центризма. Процесс занял восемь лет и сопровождался серьезными трудностями. В первые дни Великой Отечественной войны отделение перешло на военный режим, но не прекращало работу ни на день.

Подробнее о включении объекта в реестр культурного наследия можно узнать в распоряжении Главного управления культурного наследия Московской области от 10.08.2026 № 06РВ-643.