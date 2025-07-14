Здание художественного музея в Таганроге отреставрирует компания из Балашихи

Строительная компания «Наследие-проект» из Балашихи взялась за амбициозные проекты по сохранению культурного наследия. В июле началась реставрация здания Таганрогского художественного музея — памятника регионального значения.

Работы, которые завершат к октябрю 2026 года, вернут зданию исторический облик и обеспечат его современными инженерными системами. Проект включает в себя масштабное восстановление архитектурных деталей: укрепление фундамента, обновление крыши и фасадов, ремонт кирпичной кладки и реставрацию декоративных элементов. Особое внимание уделят окнам, которые вернут зданию первоначальный вид.

Параллельно «Наследие-проект» работает над другим значимым объектом — федеральным памятником «Монастырское урочище» в Ростовской области. Здесь специалисты также проводят археологические исследования, благоустраивают территорию и воссоздают уникальный облик этого знакового места Донского края. Такой комплексный подход позволяет сохранить культурное наследие в первозданном виде.

Компания «Наследие-проект» зарекомендовала себя как эксперт в реставрации объектов культурного и исторического значения. Успешная работа над столь значимыми проектами подтверждает высокий профессионализм команды и укрепляет репутацию строительной отрасли Балашихи. Эти инициативы — важный вклад в сохранение истории и культуры России.