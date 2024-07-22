Здание химчистки построили на улице Щорса в Мытищах

Сотрудники подмосковного стройнадзора проверили здание химчистки на улице Щорса в Мытищах. Открытие предприятия привлекло 10 миллионов рублей инвестиций в Подмосковье.

Как рассказали в ведомстве, здание начали строить в июле прошлого года. Его площадь составляет около 323 квадратных метров. Скоро туда поставят новое оборудование.

На территории провели благоустройство и обустроили парковку.

Мощность химчистки составит около 20 килограммов вещей в смену и более семи килограммов в год.

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