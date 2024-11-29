Здание дошкольного отделения лицея № 4 в Чехове отремонтируют в 2026 году

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, в преддверии капитального ремонта заместитель главы Денис Разуваев провел осмотр здания и территории дошкольного отделения лицея № 4. Детский сад, функционирующий с 1965 года, нуждается в обновлении.

В ходе совместного осмотра с начальником управления образования округа Ириной Заболотневой были определены ключевые задачи по улучшению условий для воспитанников в соответствии с современными стандартами, как внутри здания, так и на прилегающей территории.

Денис Разуваев отметил, что сейчас подрядная организация выполняет проектно-изыскательные работы с учетом предложенных изменений, чтобы создать комфортную среду как для детей, так и для сотрудников.

Завершение ремонта и открытие обновленного детского сада планируется к началу следующего учебного года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».