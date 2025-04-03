Здание детского сада в селе Кудиново капитально отремонтируют к 1 сентября

В селе Кудиново Богородского округа продолжают ремонт дошкольного отделения Центра образования № 35. На объекте работают свыше 60 специалистов и три единицы техники.

Сейчас строители заканчивают демонтаж конструкций, устанавливают перегородки, штукатурят стены и монтируют стяжки пола. Позже рабочие заменят кровлю, окна и двери, модернизируют пищеблок, заменят сантехнику и систему отопления, обновят входную группу и внутренние помещения.

Кроме того, в учреждении появятся современная мебель и техника. Специалисты также благоустроят прилегающую территорию.

Площадь здания детского сада составляет 2,7 тысячи квадратных метров.

Работы завершит к 1 сентября.