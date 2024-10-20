Здание детского сада «Белочка» капитально отремонтируют в Домодедове

В следующем году в Домодедове приступят к обновлению здания детского сада «Белочка» в микрорайоне Западный. Здесь отремонтируют фасад, кровлю, коммуникации и благоустроят территорию.

Работы по капремонту начнутся в апреле. Контракт на их проведение уже заключили, сейчас идет инженерно-техническое обследование. Учреждение отремонтируют снаружи и изнутри до 1 сентября 2025 года.

«Обсудили с родителями, воспитателями и управлением образования актуальные вопросы, которые волнуют мам и пап в связи с ремонтом. Сейчас сюда ходят 233 ребенка — каждому гарантированно будет найдено место в других дошкольных учреждениях, в том числе на летний период. По согласованию с родителями дети пойдут в ближайшие детские сады», — прокомментировала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Отметим, что модернизация учреждения пройдет в том числе для того, чтобы создать негобходимые условия для гармоничного развития детей округа.

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