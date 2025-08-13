Здание детсада «Ручеек» в Дубне переоборудуют в корпус для начальных классов

К 1 сентября здание детского сада «Ручеек» в Дубне переформатируют в учебный корпус для начальных классов школы № 1. Также ко Дню знаний обновят школы № 3 и № 5.

В детском саду «Ручеек» специалисты установят 40 новых пластиковых окон. Их оснастят противомоскитными сетками и специальными замками, которые дети не смогут самостоятельно открыть. Также с перепланировкой там отремонтируют пищеблок и три туалетные комнаты.

До окончания срока работ остаются три недели. Старшеклассники школы № 1 активно помогают в переоборудовании детсада: выносят мебель и посуду из столовой и кухни, готовят к ремонту помещения пищеблока.

По словам главы Дубны Максима Тихомирова, остальные учебные заведения в муниципалитете также активно готовят к приему учеников. Так, в школе № 5 обновляют входную группу, ремонтируют классы, красят стены в коридорах. Там полностью модернизируют кабинет информатики: заменят напольное покрытие и освещение класса, покрасят стены, закупят новую технику и мебель.

В гимназии № 3 не только отремонтируют здание, но и обновят стадион. Уже готово поле для мини-футбола, универсальная спортплощадка с сеткой и кольцами для волейбола и баскетбола, а также беговые дорожки, сектор для прыжков и трибуны. На стадионе смогут заниматься не только ученики школы, но и все желающие.