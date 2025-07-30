Здание бывшей фабричной больницы обновят в Балашихе

На Заречной улице, дом № 2, в Балашихе реконструируют здание бывшей фабричной больницы. Этот проект, стартовавший в начале 2025 года и запланированный к завершению в 2027 году, обещает стать значимой вехой в развитии городской инфраструктуры.

В рамках реновации здесь появятся фитнес-центр, частная школа, гостиница и салон красоты. Так, спортивная зона займет площадь 800 квадратных метров. Здесь создадут все условия для поддержания активного образа жизни: обустроят основной тренажерный зал, бассейн, зал для групповых занятий, а также бьюти-студию и массажный кабинет.

Кроме того, в историческом здании площадью более трех тысяч квадратных метров разместят частную школу. Она рассчитана на 400 учеников. Учебное заведение оснастят современными классами, научными лабораториями, театральной студией и кабинетом робототехники.

На территории комплекса также планируют открыть гостиницу на 80 номеров и медицинский центр, где пациентов будут принимать порядка 30 врачей различных специальностей. Для создания комфортной атмосферы там появятся кофейня и парикмахерская.