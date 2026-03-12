Здание бывшей АТС на улице Ленина в Балашихе переоборудовали под гостиницу

В Балашихе завершена реконструкция здания бывшей автоматической телефонной станции, которое переоборудовали под гостиницу. Новый объект сможет принимать до 54 тысяч гостей ежегодно.

Инвестиции в реализацию проекта составили порядка 35 миллионов рублей, при этом для жителей округа создали около 70 рабочих мест.

Гостиница находится на проспекте Ленина. Шестиэтажное здание общей площадью почти 8,5 тысяч квадратных метров полностью перепрофилировали под размещение постояльцев. Из них около 4,7 тысячи квадратных метров занимают номера, которых в отеле 150.

Из них восемь адаптированы для гостей с ограниченными возможностями здоровья. Также для гостей доступны одноместные номера различных форматов.

Для удобства постояльцев внутри предусмотрели необходимую инфраструктуру: гардеробную, помещения для хранения багажа, административные и служебные помещения. Кроме того, в гостинице организовали коворкинг-пространство на 80 рабочих мест.

В процессе реконструкции в здании бывшей АТС провели перепланировку, обновили инженерные коммуникации, а также установили пассажирский и грузовой лифты.

Специалисты Главгосстройнадзора Московской области после проверки выдали заключение о соответствии здания проектной документации. После этого гостиница получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

Проект реализовали при участии Центра содействия строительству.