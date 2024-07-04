Здание бывшего кинотеатра реконструировали в Пушкино

Работа по ликвидации аварийных и недостроенных объектов активно ведется в Подмосковье. В ее рамках в Пушкино реконструировали заброшенное здание бывшего кинотеатра. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

«Двухэтажное кирпичное здание бывшего кинотеатра было построено в 1970-х годах прошлого века. Общая площадь объекта составляет порядка 1,1 тысячи квадратных метров», — прокомментировал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, в 2023 году администрация округа и профильные ведомства приняли решение реконструировать заброшенный кинотеатр. Строители выполнили полный комплекс работ. Теперь здание полностью восстановлено, а прилегающая территория благоустроена.

Напомним, всего в Пушкино выявили 299 объектов незавершенного строительства. На данный момент более 60% из них привели в нормативное состояние.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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