Здание бывшего деревенского клуба снесли в Клину

В Клину снесли здание бывшего деревенского клуба, которое находилось в аварийном состоянии. Одноэтажный кирпичный дом площадью около 90 квадратных метров построили в 1952 году.

Со временем конструкции сооружения перестали быть надежными, поэтому им перестали пользоваться.

«Полуразрушенная постройка была внесена в список для ликвидации и снесена в текущем месяце», — рассказал министр правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Участок, где находилось здание, уже освободили от строительного мусора. Позже на этой территории появится газон.

В Клину выявили 273 объекта незавершенного строительства, 205 из которых уже привели в порядок, достроили или снесли.