Здание Алферьевского клуба частично отремонтируют в Зарайске в 2025 году

Одна из жительниц деревни выразила обеспокоенность состоянием местного клуба, в котором даже отсутствует санитарный узел. Виктор Петрущенко ответил, что уже готова сметная документация, и до конца этого года в клубе установят туалет.

Глава округа также сообщил, что рассматривается возможность включения в программу ремонта в следующем году крыши клуба. Это позволит улучшить условия для проведения мероприятий и досуга местных жителей.

Виктор Петрущенко отметил, что администрация всегда внимательно рассматривает обращения жителей и чаще всего проблемы удается решить. Например, вопрос ремонта медицинской амбулатории в Алферьево поднимался еще год назад, и в настоящее время завершаются работы по обновлению медицинского учреждения.