Здание Академии дзюдо реконструируют в Звенигороде в 2026 году

Здание Академии дзюдо реконструируют в Звенигороде. Там создадут банный комплекс, откроют секции для жителей, а также обустроят ресторан и банкетный зал.

Академия находится на Московской улице в Звенигороде. После реконструкции там откроют секции для жителей всех возрастов. В здании будет спортзал с трибунами на 2,5 тысячи мест, а на первом этаже запустят банный комплекс. Там увеличат количество раздевалок и душевых, сделают удобную сауну, мини-бассейн и купель с холодной водой.

На втором этаже будут работать административные кабинеты, ресторан и банкетный зал.

Площадь академии превышает 15 тысяч квадратных метров, а земельного участка - один гектар. Сейчас там монтируют перегородки и кровлю, после чего приступят к отделке, замене коммуникаций и системы пожаротушения. Работы завершат в 2026 году.