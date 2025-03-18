Зажатую в салоне автомобиля после ДТП женщину спасли в Орехово-Зуеве

Сотрудники 301-й части «Мособлпожспаса» в понедельник, 17 марта, спасли женщину-водителя, заблокированную в салоне после ДТП в Орехово-Зуевском округе. Авария произошла возле деревни Коротково.

Очевидцы сообщили диспетчерам Системы-112, что на 206-м километре трассы А-108 столкнулись легковой автомобиль и фургон. Водитель первой машины не смогла самостоятельно выбраться из салона.

«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумуляторы транспортных средств, освободили кабину от битых стекол и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента осторожно деблокировали пострадавшую», — рассказал спасатель Михаил Шувалов.

После этого женщину уложили на жесткие носилки и передали бригаде скорой помощи. Автоледи 1989 года рождения получила травмы различной степени тяжести.

Водитель фургона получил ушиб и решил не обращаться к медикам, а его пассажиру, который ударился головой о торпеду, оказали необходимую помощь.