Зажатую в салоне автомобиля после ДТП женщину спасли в Богородском округе

В Богородском округе сотрудники экстренных служб ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия на Кудиновском шоссе. В работах участвовали работники 241-й и 259-й частей «Мособлпожспаса» совместно с инспекторами ГИБДД и бригадой скорой помощи.

Сообщение о массовом столкновении возле садового товарищества «Елочка» поступило в Систему-112 от очевидцев аварии.

В ДТП оказались задействованы три автомобиля — автобетоносмеситель и две легковые машины. После удара одно из транспортных средств оказалось за пределами проезжей части, съехало в кювет и перевернулось на крышу.

По информации заместителя начальника части № 241 Владимира Панина, двое водителей смогли самостоятельно выбраться из салонов до прибытия спасателей.

«Водителю перевернутого транспортного средства — мужчине 1986 года рождения, помогли покинуть авто очевидцы, а его пассажирку — женщину 1984 года рождения зажало в салоне искореженными деталями машины. С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели срезали поврежденные детали кузова. Наложив пострадавшей фиксирующий бандаж на шейный отдел позвоночника, спасатели деблокировали женщину и на носилках транспортировали в машину скорой медицинской помощи», — рассказал Владимир Панин.

Женщину с множественными травмами, подозрением на перелом грудной клетки и черепно-мозговую травму доставили в центральную городскую больницу Ногинска.

После завершения спасательной операции сотрудники экстренных служб очистили проезжую часть от разлившихся горюче-смазочных материалов и обломков автомобилей, восстановив движение на участке дороги.