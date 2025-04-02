Зажатую в автомобиле после ДТП женщину спасли в Люберцах

Подмосковные спасатели вытащили из машины пострадавшую в ДТП женщину. После происшествия она оказалась заблокированной в салоне.
ДТП произошло в деревне Лукьяновка под Люберцами 1 апреля. Вечером в экстренную службу сообщили о столкновении КамАЗа и легковой машины Chevrolet Cruze. В результате автомобиль выбросило на обочину, а водитель оказался зажатым в салоне.
По словам старшего смены спасателей Алексея Самсонова, сотрудники «Мособлпожспаса» деблокировали женщину при помощи специального оборудования, после чего закрепили ее на спинальном щите и передали пострадавшую врачам скорой.
Водитель грузовика не пострадал.
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