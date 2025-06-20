Зажатого в салоне после ДТП водителя иномарки спасли в Дмитрове

Сотрудники 270-й части «Мособлпожспаса» в четверг, 19 июня, помогли водителю газели, зажатому в салоне после аварии. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Дмитровском муниципальном округе.
В экстренные службы обратились очевидцы, которые сообщили о столкновении двух иномарок на трассе А-107 на повороте в деревню Исаково. Пострадали оба водителя, однако один из них оказался заблокирован передней панелью и не смог выбраться из машины самостоятельно.
«Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента осторожно извлекли 48-летнего мужчину из искореженного авто. После чего специалисты зафиксировали водителя Peugeot на спинальном щите и передали его медикам. Водителю Skoda Yeti медработники оказали помощь до приезда спасателей», — пояснила старший смены Наталья Федотова.
Пострадавших госпитализировали.
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