Зажатого в кабине после ДТП водителя грузовика спасли в Богородском округе

Сотрудники «Мособлпожспаса» во вторник, 4 марта, спасли водителя грузовика, который после ДТП оказался заблокирован в кабине. Авария произошла в Богородском городском округе.

Старший смены Алексей Грибанов рассказал, что после столкновения с фурой грузовая «Газель» ударилась об ограждение и опрокинулась на бок. Водитель оказался зажат рулевой колонкой и не мог выбраться самостоятельно.

«Специалисты отключили аккумуляторы авто, освободили кабину от битых стекол и, применив гидравлический аварийно-спасательный инструмент, деблокировали пострадавшего 1969 года рождения из машины», — уточнил спасатель.

Затем мужчину зафиксировали на жестких носилках и передали бригаде скорой помощи. Его доставили в Ногинскую центральную районную больницу.