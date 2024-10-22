Заводы и промышленные предприятия Мытищ провели экскурсии для студентов

Студент третьего курса Мытищинского колледжа Денис Меркушин третий год осваивает авторемонт. Молодой человек с детства увлекается техникой. Он с интересом посещает предприятия округа, чтобы заранее найти работу. Первым в его списке был завод «Метровагонмаш», где молодые специалисты с 18 лет могут начать карьеру через стажировку и получить работу с гибким графиком.

Экскурсию студентам провел заместитель директора по производству АО «Метровагонмаш» Алексей Коршунов, который уже подготовил более 25 специалистов. Стажеры проходят обучение как в цехах, так и в лаборатории, где сдают экзамены на качество.

«Мы всегда рады молодежи, они к нам приходят, мы их учим, обучаем. Сборке, опрессовке тоже обучаем. У каждого наставник есть, и они хорошие деньги зарабатывают», — прокомментировал Коршунов.