Заводы и промышленные предприятия Мытищ провели экскурсии для студентов
Студент третьего курса Мытищинского колледжа Денис Меркушин третий год осваивает авторемонт. Молодой человек с детства увлекается техникой. Он с интересом посещает предприятия округа, чтобы заранее найти работу. Первым в его списке был завод «Метровагонмаш», где молодые специалисты с 18 лет могут начать карьеру через стажировку и получить работу с гибким графиком.
Экскурсию студентам провел заместитель директора по производству АО «Метровагонмаш» Алексей Коршунов, который уже подготовил более 25 специалистов. Стажеры проходят обучение как в цехах, так и в лаборатории, где сдают экзамены на качество.
«Мы всегда рады молодежи, они к нам приходят, мы их учим, обучаем. Сборке, опрессовке тоже обучаем. У каждого наставник есть, и они хорошие деньги зарабатывают», — прокомментировал Коршунов.
Следующим Денис посетил завод «Тепловодомер», где даже без специальной подготовки можно пройти оплачиваемую практику и освоить сборку деталей под руководством наставников.
Заключительным этапом экскурсии стал Мытищинский приборостроительный завод, где принимают только специалистов с профильными знаниями. Здесь молодым сотрудникам помогают наставники, закрепляя теорию на практике.
«Меня удивило, что эти предприятия настолько масштабные, и это настоящая профессиональная работа, которая требует отдельного внимания, ответственности, терпения», — поделился впечатлениями Денис.
Молодой человек также отметил профессиональный подход сотрудников предприятий. Несмотря на то, что выбор места работы молодому человеку пока дается нелегко, он уверен, что сможет без проблем устроиться на практику и в дальнейшем получить работу, ведь предприятия готовы обучать и поддерживать новых специалистов.