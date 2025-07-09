Завод звукового оборудования построят в Кранозаводске

Компания «Ломмарт Интеграция» построит в Кранозаводске завод звукового оборудования. Там будут выпускать кабели, акустические системы, усилители, студийную и сценическую технику.

Компания получила разрешение на строительство завода в Сергиевом Посаде. Новое предприятие войдет в состав уже существующего производства, рассказали в региональном Мининвесте.

«Компанией получено разрешение на строительство первого производственно-складского здания в составе производственного комплекса по выпуску отечественного звукового оборудования. Объем вложений составит более 260 миллионов рублей. Будет создано более 30 новых рабочих мест. Инвестпроект планируется реализовать в 2027 году», — рассказала заместитель председателя правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

После реализации проекта в Подмосковье появится производство полного цикла по изготовлению аппаратуры для записи и воспроизведения звука. Ожидается, что после выхода на полную мощность на заводе будут выпускать от 12,3 тысячи товаров в год.

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