Завод жизненно важных лекарств запустят в Дубне в этом году

Завод жизненно важных лекарств построят в особой экономической зоне «Дубна». на предприятии будут выпускать импортозамещающие препараты.

Проект реализует компания «Аргументум Фарма». Региональный стройнадзор оценил готовность административно-технического корпуса на 95%. Там уже завершили основные работы, начался монтаж оборудования и внутренних коммуникаций.

Завод будет рассчитан на 48 миллионов единиц продукции в год. Он станет важным элементом импортозамещения для России.

Проект включает склад с адресным хранением и зонами для разных температур. На производтсве будут выпускать шприцы, ампулы и флаконы с лиофильной сушкой, которые применяют для лечения разных заболеваний.

Объект заработает в третьем квартале этого года.