Завод замороженных полуфабрикатов запустят в Сергиевом Посаде к 2027 году

Компания «СНГ-Дистрибуция» реализует инвестпроект в селе Сватково в Сергиевом Посаде. Там построят завод замороженных полуфабрикатов, где создадут 30 рабочих мест.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, в проект инвестируют 50 миллионов рублей. К 2027 году мощность завода составит 99 тонн готовой продукции в год, из которых 21 тонна пельменей, 42 тонны замороженного мяса и 36 тонн фруктов овощей. К 2028 году объемы увеличатся до 168 тонн в год.

Компания создаст производственное здание площадью более 1,1 тысячи квадратных метров на территории индустриального парка «М-8 Север», а также склад с морозильными камерами для хранения продукции.

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