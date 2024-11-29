Завод заквасочных культур построят в Подмосковье благодаря льготному займу

Компания «Зеленые линии» увеличит производство заквасочных культур в Подмосковье. Для этого предприятие получило льготный инвестиционный кредит.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, предприятие является подразделением группы компаний «Союзнаб», которая занимается выпуском ингредиентов для пищевой промышленности более 30 лет.

Третий этап проекта направлен на расширение производства. Благодаря этому компания на 50% увеличит коллекцию штаммов для создания заквасочных, пробиотических и защитных культур.

Завод оснастили современным оборудованием с полной автоматизацией. Модернизацию планируют завершить в декабре.

В министерстве добавили, что в рамках проекта уже работает первое в России производство замороженных заквасок. Оно дало импульс для развития научного потенциала отрасли.